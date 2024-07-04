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Размер индустрии ИИ в Китае превысил $70 млрд: КНР готова помочь развивающимся странам в освоении технологии

Премьер госсовета КНР назвал размер индустрии ИИ в стране

1:13
Экономика

Премьер Госсовета КНР Ли Цян на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае сообщил, что индустрия искусственного интеллекта в Китае превысила 500 миллиардов юаней (около $70,4 млрд), занимая второе место в мире по количеству крупных моделей.

Премьер госсовета КНР назвал размер индустрии ИИ в стране
Фото: Wikipedia by Alex Knight, PDM

Применение ИИ активно расширяется в различных областях, таких как производство, транспорт, образование и медицина.

Он подчеркнул, что развитие ИИ влечет за собой вопросы законодательства, этики и безопасности. Китай внедряет этический кодекс и систему регулирования ИИ, готов делиться опытом и сотрудничать на международной арене для глобального развития ИИ, сообщает ТАСС.

Ли Цян также отметил, что доступ к ИИ должен быть обеспечен всем странам. В настоящее время около 2,5 млрд человек в мире не имеют доступа к интернету и преимуществам ИИ. Китай считает, что развитие ИИ должно быть совместным и справедливым, и готов помогать развивающимся странам в укреплении их потенциала в этой сфере.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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