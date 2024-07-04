Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей, включая даже китайский импорт.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Важным сектором сотрудничества между Россией и Белоруссией стал аграрный сектор, особенно в производстве аминокислот и комбикормов. За три года на площади 160 гектаров было построено предприятие с полным циклом безотходного производства. Сегодня здесь производят комбикорма для крупного рогатого скота, птицы, свиней, рыбы, а также премиксы и аминокислоты, такие как лизин и триптофан. Половину сырья для предприятия поставляет Россия.

Экспорт составляет 85% продукции Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), основной покупатель — Россия, которая значительно увеличила свою долю в белорусском импорте аминокислот до 17%. Белоруссия также активно помогает России, заменяя рыбный комбикорм из ЕС на продукцию собственного производства.

Товарооборот между странами вырос на 6%, достигнув 53 миллиардов долларов, во многом благодаря аграрному сектору. В 2021 году Белоруссия экспортировала в Россию молочные продукты, яйца, мед, мясо, жиры и масла, в то время как импортировала масличные семена, зерно и другие продукты, сообщает РИА Новости.

Минск активно конкурирует с Пекином на российском рынке аминокислот, снизив долю китайской продукции до 79%. В планах Белоруссии — расширение производства лимонной кислоты, валин, глицин и изолейцин, кристаллической глюкозы, включая фармакопейного качества, и увеличение переработки зерна на 300 тысяч тонн.

Интеграция в рамках Союзного государства углубляется, с расчётами в национальных валютах. Несмотря на существующие трудности и проблемы, российские и белорусские производители уверены в преодолении всех преград, укрепляя свои позиции на мировой арене.