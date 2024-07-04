"Шоковая терапия" Милея приведёт к падению ВВП Аргентины на 3,5% по итогам 2024 года

Правительство Аргентины прогнозирует падение ВВП по итогам 2024 года

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Аргентины прогнозирует, что в 2024 году ВВП страны снизится на 3,5%, а инфляция составит менее 130% в годовом выражении.

Фото: senado.gob.ar by Senado de la Nación Argentina, PDM

Согласно оценкам властей, уровень потребления по итогам 2024 года упадет на 6,6%, инвестиции сократятся на 17,2%, а импорт снизится на 17,7%. В то же время правительство ожидает, что экспорт возрастет на 20,9%. Ожидается также, что официальный курс доллара поднимется до 1 016 песо по сравнению с текущим курсом в 954,1 песо, сообщает ТАСС.

Президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность 10 декабря 2023 года. В своей первой речи он охарактеризовал экономическую ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости применения шоковых мер для стабилизации экономики. Милей, придерживаясь либертарианских взглядов, выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и предлагает решить экономические проблемы страны за счет сокращения бюджетных расходов для устранения дефицита.

По данным исследователей Католического университета Аргентины, в первом квартале 2024 года уровень бедности в стране вырос с 49,5% до 55% на фоне шоковых мер, принятых правительством Милея. Уровень безработицы за этот же период увеличился с 5,7% до 7,7%, а ВВП упал на 5,1%.