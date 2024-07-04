Россиянам назвали товар, который подешевеет на фоне общего роста цен

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Экономист рассказал, на какие категории товаров поднимется цена

1:37
Экономика

В июле россиян ожидает увеличение цен на продукты, жилищно-коммунальные услуги и автомобили, а вот цены на недвижимость могут слегка снизиться, рассказал финансовый эксперт и автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.

Экономист рассказал, на какие категории товаров поднимется цена
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Продукты

Цены на продукты будут расти в рамках инфляции. Однако некоторые категории товаров, такие как сахар, кофе, какао-бобы и апельсины, могут подорожать больше из-за мирового дефицита. Также в стоимость продуктов постепенно начнут включать обновленные налоги, что дополнительно повлияет на рост цен. Однако, как сообщалось ранее, цены на картофель могут снизиться.

Автомобили

В автомобильной отрасли не ожидается падения спроса, несмотря на высокую стоимость кредитования и проблемы с новым утилизационным сбором. Кричевский отметил, что этот рынок очень мобилен и сумел адаптироваться к новым условиям. Таким образом, в денежном выражении падения продаж не предвидится, сообщает "Прайм".

Недвижимость

Цены на недвижимость могут немного снизиться после завершения программы льготной ипотеки. Однако снижение цен не будет повсеместным и сильным. Обычно это происходит за счет точечных акций от застройщиков. Тренд на стагнацию или снижение цен на недвижимость может проявиться не раньше августа-сентября.

Таким образом, россиян ожидает сложный период с ростом цен на многие товары и услуги, но с возможностью небольшого снижения цен на жилье в будущем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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