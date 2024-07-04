Россияне стали реже пользоваться услугами такси: стала известна причина падения спроса

Согласно опросу финансового маркетплейса "Выберу.ру", проведенному среди 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет, почти 35% респондентов стали реже пользоваться такси в июне 2024 года из-за роста цен на поездки.
Каждый пятый опрошенный был вынужден отложить покупку билетов на поезд или самолет из-за высоких цен на пассажирские услуги. В целом, 82% опрошенных отметили подорожание транспортных услуг.
Тем не менее, для 14% респондентов этот вопрос неактуален, так как они используют собственные автомобили. Еще 5% не заметили повышения цен. 17% участников опроса покупают билеты на важные поездки заранее и в повседневной жизни пользуются общественным транспортом, сообщает ТАСС.
Интересно, что среди молодых людей от 18 до 24 лет 62% заранее покупают билеты на поезд или самолет, а в возрастной группе от 45 до 50 лет 52% отказались от использования такси из-за роста цен.
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