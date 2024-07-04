Нижегородская область планирует запатентовать бренд "Столица закатов"

Нижегородский бренд "Столица закатов" подал заявку на регистрацию

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нижегородская область стремится получить патент на бренд "Столица закатов" как туристического, культурного и событийного центра России.

Фото: commons.wikimedia.org by Devopam, CC BY-SA 4.0

Это стратегическое решение, которое может способствовать развитию туризма и укреплению имиджа региона.

Проведение фестиваля "Русская Тоскания" с финансовой поддержкой со стороны Нижегородской области также может стать замечательным событием для привлечения внимания к культурным и туристическим достопримечательностям региона. Подобные мероприятия способствуют разнообразию досуга и культурному обмену, что важно для развития туризма и популяризации культурного наследия региона.