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Россия получила 11 млрд рублей от приватизации за 2024 год: доход может дойти до 100 млрд

Российский бюджет пополнился на 11 млрд рублей за счёт приватизации

1:22
Экономика

В первой половине 2024 года российская казна получила 11 млрд рублей от приватизации, что в 10 раз больше первоначального прогноза (1,2 млрд рублей) и на 1,5 раза больше обновленной оценки (7 млрд рублей).

Российский бюджет пополнился на 11 млрд рублей за счёт приватизации
Фото: Wikipedia by kremlin.ru, CC BY 4.0

Министр финансов Антон Силуанов ожидает доходы от приватизации до 100 млрд рублей к концу года. Доходы зависят от стоимости и рыночной привлекательности продаваемых активов. В апреле было продано 100% акций АО "Росспиртпром", что принесло бюджету свыше 8 млрд рублей, сообщают Известия.

Приватизация также включала продажу акций следующих организаций:

  • ООО "Терней Золото" (1,2 млрд рублей),
  • АО "Ремэнергомеханизация" (820 млн рублей),
  • АО "Электроагрегат" (200 млн рублей).

Национализированные активы, изъятые по судебным решениям, и неэффективно управляемое имущество также могут внести вклад в доходы. В марте план приватизации был скорректирован до 100 млрд рублей. Привлечение таких сумм возможно при продаже крупных отраслевых объектов. Приватизация направлена на привлечение инвестиций и инноваций в экономику.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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