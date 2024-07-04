Тоскана дает людям деньги на переезд в провинцию

В Италии запустили программу по заселению и возрождению горных районов

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тоскана стремится увеличить численность населения небольших городов, помогая людям покупать дома. Об этом передает Fox Business.

Фото: unsplash.com by Henrique Félix, CC0

Регион сообщил на своем веб-сайте, что хочет "стимулировать заселение и социально-экономическое возрождение горных районов" с помощью программы "Резиденция в Монтанье 2024", которую он запустил в середине июня, выделяя деньги принятым заявителям на покупку и ремонт основного жилья.

Лица, имеющие право на участие, могут запросить примерно от 10 000 до 30 000 евро, чтобы помочь сделать один из 76 горных городов Тосканы, в которых проживает менее 5000 человек, своим новым домом.

Кандидаты должны иметь итальянское гражданство, гражданство Европейского Союза или минимальный вид на жительство сроком на 10 лет.

Тоскана выделила 2,8 миллиона евро на всю программу.