Сотрудники греческих предприятий теперь будут работать больше

Греция ввела шестидневную рабочую неделю для некоторых предприятий в попытке повысить производительность и занятость, пишет CNBC.
Постановление вступило в силу 1 июля.
Согласно новому законодательству, которое было принято как часть более широкого свода законов о труде в прошлом году, сотрудники частных предприятий, которые предоставляют круглосуточные услуги, как сообщается, будут иметь возможность работать дополнительные два часа в день или дополнительную восьмичасовую смену.
Это изменение означает, что традиционная 40-часовая рабочая неделя может быть продлена до 48 часов в неделю для некоторых предприятий. Работники общественного питания и туризма не включены в инициативу о шестидневной рабочей неделе.