Сотрудники греческих предприятий теперь будут работать больше

Греция ввела шестидневную рабочую неделю

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Греция ввела шестидневную рабочую неделю для некоторых предприятий в попытке повысить производительность и занятость, пишет CNBC.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", CC0

Постановление вступило в силу 1 июля.

Согласно новому законодательству, которое было принято как часть более широкого свода законов о труде в прошлом году, сотрудники частных предприятий, которые предоставляют круглосуточные услуги, как сообщается, будут иметь возможность работать дополнительные два часа в день или дополнительную восьмичасовую смену.

Это изменение означает, что традиционная 40-часовая рабочая неделя может быть продлена до 48 часов в неделю для некоторых предприятий. Работники общественного питания и туризма не включены в инициативу о шестидневной рабочей неделе.