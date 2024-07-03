В Калмыкии подростки заработают этим летом свои первые деньги

На время летних каникул около трехсот подростков трудоустроены в Калмыкии

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более трехсот подростков в республике Калмыкия нашли работу на время летних каникул. Об этом передает издание "Вести. Калмыкия".

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

Они трудятся в качестве вожатых в детских лагерях, помощников библиотекарей, занимаются уборкой общественных территорий, улучшают благоустройство города и помогают на дачных участках.

Эта возможность не только помогает подросткам заработать первые деньги, но и дает им ценный опыт работы и самостоятельности.

Работодатель, принимая на работу несовершеннолетнего сотрудника, должен учесть, что продолжительность рабочего дня, условия заключения трудового договора зависят от возраста ребенка.