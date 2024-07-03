В Калмыкии подростки заработают этим летом свои первые деньги

Более трехсот подростков в республике Калмыкия нашли работу на время летних каникул. Об этом передает издание "Вести. Калмыкия".
Они трудятся в качестве вожатых в детских лагерях, помощников библиотекарей, занимаются уборкой общественных территорий, улучшают благоустройство города и помогают на дачных участках.
Эта возможность не только помогает подросткам заработать первые деньги, но и дает им ценный опыт работы и самостоятельности.
Работодатель, принимая на работу несовершеннолетнего сотрудника, должен учесть, что продолжительность рабочего дня, условия заключения трудового договора зависят от возраста ребенка.