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Эльвира Набиуллина назвала три ключевые проблемы экономики России: о чём мечтают в ЦБ

Набиуллина тонко намекает, что надо интенсивнее работать

Экономика

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выделила три основных ограничения, с которыми сталкивается российская экономика:

Набиуллина тонко намекает, что надо интенсивнее работать
Фото: www.flickr.com by United States Mission Geneva, CC BY 2.0

* нехватка рабочей силы;

* ограниченный доступ к технологиям;

* недостаток инвестиций.

"Ситуация показывает нам, что экстенсивно расти мы уже не можем, рост может быть только за счёт производительности труда, а производительность труда — это технологии", заявила Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

По её словам, для развития технологий необходимы долгосрочные источники финансирования.

Впрочем, вполне вероятно, что эти проблемы могут решать и нежелательными способами: завозом рабочей силы из-за рубежа, что провоцирует рост межнациональной напряжённости, а также попыткой обмена ряда политических позиций на смягчение санкционного режима. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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