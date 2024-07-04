Автовладельцы назвали плюсы шестиступенчатой Aisin
Почему владельцам автомобилей с АКПП "Айсин" повезло?
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Многие автовладельцы положительно оценили возможности АКПП "Айсин" японского производителя. Больше внимания досталось именно шестиступенчатой Aisin.
Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM
В отзывах автолюбители отмечают следующие плюсы:
- полностью автоматизированное управление коробкой обеспечивает экономию топлива благодаря плавному переключению скоростей и хорошим динамическим характеристикам;
- АКПП «Айсин» не уступает обычному гидротрансформатору по показателям разгона, что делает ее надежным выбором;
- коробки также имеют долгий ресурс (до капремонта авто может пробежать 400 000 км) и простую конструкцию, что упрощает обслуживание;
- замена АТФ-жидкости и фильтра в АКПП «Айсин» может быть выполнена своими силами, достаточно приобрести необходимые материалы.
Однако нужно помнить о том, что замена масла в АКПП должна производиться каждые 100 000 км пробега. Для замены требуется от 7 до 10,5 литров трансмиссионного масла.
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