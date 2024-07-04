Украинский агросектор столкнулся с новой проблемой: экспорт подсолнечника обвалился на 86%

Министерство экономики Украины опубликовало данные об аграрном экспорте за 2023-2024 маркетинговый год, завершившийся 30 июня, сообщает EADaily.
Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка отметил значительное снижение экспорта подсолнечника, который составил всего 324 000 тонн, что на 86% меньше по сравнению с предыдущим годом.
Это резкое падение экспорта подсолнечника привело к необходимости пересмотра экспортных стратегий страны. Представители правительства выразили надежду, что такая тенденция поспособствует развитию внутренней переработки подсолнечника, что поможет укрепить агропромышленный комплекс Украины.
В целом за маркетинговый год Украина экспортировала 69,86 млн тонн аграрной продукции. Экспорт подсолнечника, являясь важным элементом агропромышленного комплекса, играет значительную роль в экономике страны. Снижение его объемов может существенно повлиять на экономическую ситуацию и потребовать адаптации стратегий управления ресурсами.
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