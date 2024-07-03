Танкер с российским СПГ резко взял курс на Азию: в Европе не нашлось покупателей

Танкер с российским газом направился в Азию

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Танкер "Великий Новгород" с балтийским СПГ, проведя более двух недель в Средиземном море, направляется в Азию, предположительно в Китай, так как "Газпром" не нашел покупателей в Европе, сообщает EADaily.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

Из-за удлинения маршрутов к новым покупателям компания увеличивает свой флот для поддержания стабильного производства, удвоив его до четырех танкеров.

2 июля танкер вышел из Средиземного моря и направился вдоль побережья Африки. Ранее он прибыл в район Греции и маневрировал в ожидании покупателя. Из-за низкого спроса в Европе, основным покупателем стал Китай, что увеличило маршрут доставки с 4-4,5 тыс. миль до 15-16 тыс. миль, а время — с недели до месяца.

Для обслуживания комплекса "Портовая" раньше использовались два газовоза, теперь их стало четыре, включая "Маршал Василевский" и Cool Rover. Комплекс "Портовая" загружает два газовоза ежемесячно с объемом 90 млн кубометров каждый, что значительно меньше мощностей "Северного потока", но важно для компании в условиях санкций.

Неизвестно, потребуются ли дополнительные газовозы или европейские компании возобновят закупки.