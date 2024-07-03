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Производство литий-ионных батарей для электромобилей запустят в Калининградской области

В Калининградской области планируется запуск гигафабрики "Росатома"

1:31
Экономика

Гигафабрика "Росатома" в Калининградской области, которая специализируется на производстве литий-ионных батарей для электромобилей, уже начала привлекать сотрудников до открытия производства, передает ТАСС.

В Калининградской области планируется запуск гигафабрики "Росатома"
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Более 500 человек подали заявки на работу на новом предприятии, и часть из них уже принята на стажировку. По словам Натальи Никипеловой, президента топливной компании "Росатома" «ТВЭЛ», процесс поставки оборудования начнется в сентябре текущего года. Сотрудники уже готовятся к запуску производства. Чтобы обеспечить комфортное проживание работников, на территории гигафабрики строятся шесть домов на 198 квартир, которые также будут доступны для педагогов и медработников. В процессе строительства принял участие врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Открытие гигафабрики пройдет в августе 2025 года. Она станет первым полномасштабным производством литий-ионных аккумуляторных батарей для электротранспорта в России. Проект, реализуемый топливным дивизионом «Росатома», предусматривает производство батарей для 50 тысяч электромобилей в год и создание около 1,5 тысячи рабочих мест. Это открывает новые перспективы для отечественной электромобильной промышленности и способствует развитию зеленой энергетики в стране.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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