Россиян ожидает снижение цен на картофель: на юге страны уже активно собирают урожай

Цены на картофель в России начнут снижаться через две недели, согласно прогнозу Картофельного союза.
Это снижение обусловлено началом поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже активно ведется уборка урожая.
Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин отметил, что рост цен, наблюдаемый с мая, связан с сезонными факторами и преобладанием на прилавках продукции из Египта и Азербайджана, поскольку предложение отечественного картофеля прошлогоднего урожая уменьшилось.
Министерство сельского хозяйства также заявило, что текущие цены на овощи соответствуют сезонным трендам. Ведомство подчеркнуло, что урожай овощей открытого грунта и плодов в большинстве регионов собирается осенью, а сейчас на рынок поступает продукция прошлого сезона и импорт из дружественных стран, сообщает "Интерфакс".
Цены на картофель и морковь выросли примерно на уровень инфляции и составляют 17,4 и 24,4 рубля за килограмм соответственно. Минсельхоз ожидает, что с поступлением нового урожая произойдет традиционное снижение стоимости этих продуктов у производителей, что повлияет и на розничные цены.
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