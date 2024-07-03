Россиян ожидает снижение цен на картофель: на юге страны уже активно собирают урожай

Стоимость картофеля в России начнёт снижаться

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на картофель в России начнут снижаться через две недели, согласно прогнозу Картофельного союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Это снижение обусловлено началом поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже активно ведется уборка урожая.

Председатель Картофельного союза Сергей Лупехин отметил, что рост цен, наблюдаемый с мая, связан с сезонными факторами и преобладанием на прилавках продукции из Египта и Азербайджана, поскольку предложение отечественного картофеля прошлогоднего урожая уменьшилось.

Министерство сельского хозяйства также заявило, что текущие цены на овощи соответствуют сезонным трендам. Ведомство подчеркнуло, что урожай овощей открытого грунта и плодов в большинстве регионов собирается осенью, а сейчас на рынок поступает продукция прошлого сезона и импорт из дружественных стран, сообщает "Интерфакс".

Цены на картофель и морковь выросли примерно на уровень инфляции и составляют 17,4 и 24,4 рубля за килограмм соответственно. Минсельхоз ожидает, что с поступлением нового урожая произойдет традиционное снижение стоимости этих продуктов у производителей, что повлияет и на розничные цены.