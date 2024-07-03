Иностранные деньги рано или поздно придут в Россию: глава ВТБ назвал потенциальных инвесторов

Глава ВТБ назвал потенциальных инвесторов в экономику России

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что, несмотря на текущую геополитическую нестабильность и страхи инвесторов, иностранные инвестиции все же придут в Россию.

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Он подчеркнул, что в странах Аравийского полуострова и Китае есть значительный избыток капитала, который может заменить западные инвестиции. По его мнению, по мере стабилизации геополитической ситуации опасения инвесторов уменьшатся, сообщает ТАСС.

Костин сделал это заявление на Финансовом конгрессе Банка России, который является крупнейшим международным финансовым форумом в стране. Этот ежегодный конгресс собирает экспертов, представителей российских и зарубежных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.

Ранее сообщалось, что Россия значительно нарастила экспорт своей продукции.