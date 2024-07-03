РФ увеличивает поставки зерновых в Пакистан: Владимир Путин заявил об обеспечении продовольственной безопасности

Владимир Путин заявил об увеличении поставок зерновых в Пакистан

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин объявил об увеличении поставок зерновых в Пакистан во время встречи с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Он подчеркнул, что Россия стремится внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана по его просьбе. Это заявление было сделано на фоне углубления двусторонних отношений и сотрудничества в области сельского хозяйства и торговли, сообщает РИА Новости.

Путин прибыл в Астану утром 3 июля для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит проходит под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию". Встреча лидеров стран-участниц ШОС направлена на обсуждение и укрепление сотрудничества в различных сферах, включая безопасность, экономическое развитие и культурный обмен.

Ранее сообщалось, что Россия значительно нарастила экспорт своей продукции.