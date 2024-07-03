Европа значительно зависит от российских энергоресурсов, и отказ от них приведет к серьезным экономическим последствиям, сообщает Sky News.
Российский газ является ключевым фактором для поддержания запасов энергоресурсов и функционирования тяжелой промышленности на континенте, особенно на фоне продолжающегося конфликта в Украине. За период с 2022 года Европа заплатила около десяти миллиардов евро за сжиженный природный газ (СПГ) из России.
Sky News подчеркивает, что европейская экономика не выдержит еще одного резкого скачка инфляции, который почти наверняка произойдет в случае полного прекращения поставок российского газа. Это делает отказ от российских энергоресурсов крайне рискованным шагом для Европы.
С российской стороны неоднократно заявлялось, что отказ Запада от покупки углеводородов был серьезной ошибкой. В результате этого решения западные страны теперь вынуждены приобретать российскую нефть и газ через посредников по более высоким ценам, что создает новую зависимость и дополнительные финансовые затраты.
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