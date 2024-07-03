В Европе признали бедственное положение экономики: отказ от российского газа может привести к скачку инфляции

В Европе признали сильную зависимость от российского газа

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа значительно зависит от российских энергоресурсов, и отказ от них приведет к серьезным экономическим последствиям, сообщает Sky News.

Фото: Официальный сайт Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Российский газ является ключевым фактором для поддержания запасов энергоресурсов и функционирования тяжелой промышленности на континенте, особенно на фоне продолжающегося конфликта в Украине. За период с 2022 года Европа заплатила около десяти миллиардов евро за сжиженный природный газ (СПГ) из России.

Sky News подчеркивает, что европейская экономика не выдержит еще одного резкого скачка инфляции, который почти наверняка произойдет в случае полного прекращения поставок российского газа. Это делает отказ от российских энергоресурсов крайне рискованным шагом для Европы.

С российской стороны неоднократно заявлялось, что отказ Запада от покупки углеводородов был серьезной ошибкой. В результате этого решения западные страны теперь вынуждены приобретать российскую нефть и газ через посредников по более высоким ценам, что создает новую зависимость и дополнительные финансовые затраты.