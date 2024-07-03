Потенциал рынка капитала в России далеко не исчерпан: Эльвира Набиуллина раскрыла секрет развития экономики

Эльвира Набиуллина оценила потенциал российского рынка капитала

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

На финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что потенциал российского рынка капитала еще далеко не исчерпан.

Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации by premier.gov.ru, CC BY 4.0

В своем выступлении она отметила, что для устойчивого развития экономики требуются долгосрочные финансовые ресурсы.

Набиуллина заявила, что для инвестирования в производительность труда и внедрение новых технологий критически важны именно долгосрочные финансовые вложения. Для этого необходимо активно развивать как рынок облигаций, так и рынок акций, что позволит привлечь необходимые ресурсы для экономического роста.

Кроме того, она акцентировала внимание на необходимости долгосрочных кредитов, которые смогут поддержать инвестиции в ключевые сектора экономики. По словам Набиуллиной, такие меры помогут создать благоприятные условия для устойчивого экономического развития и повышения конкурентоспособности страны на международной арене.