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Бывшего директора департамента Минпромторга РФ назначили статс-секретарем замглавы Минпромторга

Статс-секретарем замглавы Минпромторга стал Роман Чекушов

1:08
Экономика

Экс-директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов стал статс-секретарем замглавы Минпромторга. Распоряжение об этом было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Статс-секретарем замглавы Минпромторга стал Роман Чекушов
Фото: Официальный сайт Администрации и Городской Думы Краснодара by krd.ru, PDM

На прежней должности Чекушов был кураторам по таким направлениям, как развитие промышленного экспорта, разработка и введение тарифных и нетарифных мер, направленных на защиту внутреннего рынка, лицензирование деятельности российских компаний, поддержка создания российской промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры за рубежом.

В новой должности он будет курировать деятельность департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли и департамента развития внутренней торговли. Также в обязанности Чекушова войдут формирование госполитики, а также нормативного правового регулирования в отраслях, за которые отвечает министерство. Кроме того, он станет администратором национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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