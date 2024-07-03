Бывшего директора департамента Минпромторга РФ назначили статс-секретарем замглавы Минпромторга

Статс-секретарем замглавы Минпромторга стал Роман Чекушов

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экс-директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов стал статс-секретарем замглавы Минпромторга. Распоряжение об этом было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Фото: Официальный сайт Администрации и Городской Думы Краснодара by krd.ru, PDM

На прежней должности Чекушов был кураторам по таким направлениям, как развитие промышленного экспорта, разработка и введение тарифных и нетарифных мер, направленных на защиту внутреннего рынка, лицензирование деятельности российских компаний, поддержка создания российской промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры за рубежом.

В новой должности он будет курировать деятельность департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли и департамента развития внутренней торговли. Также в обязанности Чекушова войдут формирование госполитики, а также нормативного правового регулирования в отраслях, за которые отвечает министерство. Кроме того, он станет администратором национального проекта "Международная кооперация и экспорт".