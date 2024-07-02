Китай полюбил пекинскую утку и мороженое из России: отечественные предприятия значительно нарастили экспорт продукции

Россия значительно нарастила экспорт своей продукции

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские сельскохозяйственные предприятия существенно увеличили экспорт своей продукции за последние 13 лет, достигнув отметки в 43,5 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Ovsyannykov igorovsyannykov, PDM

Сегодня продукция из России поставляется в 160 стран мира. Основой экспорта являются зерно и масложировые продукты, преимущественно из южных регионов России, таких как Краснодарский край и Ростовская область. Отдельно стоит отметить, что Ростовская область начала экспортировать пекинскую утку и индейку в Китай, а также возобновила поставки свинины после 15-летнего перерыва, вызванного вспышкой африканской чумы свиней.

Российское мороженое также пользуется популярностью на международном рынке, особенно в Китае, куда поставки за последний год увеличились в 4,5 раза. Экспорт мороженого осуществляется из Урала, Сибири и центра России, а также из Нижнего Новгорода, откуда отправляют палочки для мороженого.

Наряду с увеличением экспорта, российские экспортеры сталкиваются с проблемами, связанными с международными санкциями, особенно в части денежных расчетов. Экспортеры ищут разные пути для проведения транзакций, включая привлечение иностранных агентов для перемещения денежных средств через третьи страны, что создает дополнительные сложности, сообщает "Российская газета".

Несмотря на вызовы, включая прекращение поставок некоторых продуктов, например, оленины в Финляндию и Швецию и папоротника-орляка в Японию, общий объем экспорта продовольствия продолжает расти. Это говорит о наличии передовых технологий и квалифицированных кадров в аграрном секторе России.

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