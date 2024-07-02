Финансовый кризис в США неизбежен: глава ФРС призвал бороться с ростом госдолга

Глава ФРС США выразил беспокойство ростом госдолга страны

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

На форуме Европейского центрального банка председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выразил озабоченность по поводу высокого уровня государственного долга США.

Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0

Он подчеркнул, что текущий финансовый курс страны неустойчив и требует срочных изменений для обеспечения долгосрочной устойчивости экономики. Пауэлл призвал к необходимости принятия мер для снижения долга, подчеркивая, что чем раньше будут предприняты шаги, тем лучше, сообщает РИА Новости.

По данным бюджетного управления конгресса США, ожидается, что госдолг страны, который составлял 99% от ВВП в 2024 году, увеличится до 122% к 2034 году. Международный валютный фонд предсказывает ещё более критическую картину, с прогнозом, что к 2032 году долг достигнет более чем 140% от ВВП. Эти прогнозы подчеркивают серьёзные риски, которые такой рост долга может представлять как для американской, так и для мировой экономики.

Ранее сообщалось, что Украина резко сократила экспорт агропродукции.