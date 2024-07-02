Герман Стерлигов попытался оправдать стоимость своего сыра: предприниматель дал совет россиянам

Герман Стерлигов оправдал высокую стоимость своего сыра

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Известный российский предприниматель Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову оправдал высокую цену своего сыра в 120 тысяч рублей за килограмм, заявив, что такая стоимость является даже низкой.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что для производства выдержанного сыра необходимы специальные условия, включая поддержание строгих параметров температуры и влажности в погребе, а также регулярный уход за продуктом, включающий переворачивание, протирание и посол на протяжении пяти лет.

Стерлигов также выразил мнение, что недовольные высокой ценой должны подумать о создании собственного хозяйства. Он считает, что это позволит им питаться натуральными продуктами и воспитывать детей в духе самодостаточности.

Ранее сообщалось, что неоколониальным практикам Запада суждено пасть: названа стратегическая важность действий России в экономике.