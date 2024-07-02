Герман Стерлигов попытался оправдать стоимость своего сыра: предприниматель дал совет россиянам

Известный российский предприниматель Герман Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову оправдал высокую цену своего сыра в 120 тысяч рублей за килограмм, заявив, что такая стоимость является даже низкой.
Он подчеркнул, что для производства выдержанного сыра необходимы специальные условия, включая поддержание строгих параметров температуры и влажности в погребе, а также регулярный уход за продуктом, включающий переворачивание, протирание и посол на протяжении пяти лет.
Стерлигов также выразил мнение, что недовольные высокой ценой должны подумать о создании собственного хозяйства. Он считает, что это позволит им питаться натуральными продуктами и воспитывать детей в духе самодостаточности.
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