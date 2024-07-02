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Украина резко сократила экспорт агропродукции: названы культуры, которые пострадали больше всего

Экспорт агропродукции из Украины в июне снизился на 27,9%

2:01
Экономика

В июне 2024 года объём экспорта агропродукции из Украины составил 5,3 млн тонн, что на 27,9% меньше по сравнению с маем того же года, сообщает EADaily.

Экспорт агропродукции из Украины в июне снизился на 27,9%
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

Это значительное сокращение объясняется не проблемами с транспортировкой, которые были характерны из-за вооружённого конфликта, а уменьшением запасов продукции, доступной для экспорта, по информации Украинского клуба аграрного бизнеса.

В детальной структуре экспорта, зерновые культуры занимали наибольшую долю — 3,9 млн тонн, среди которых кукуруза составляла 72%, пшеница — 25%, а ячмень — 3%. Экспорт зерновых упал на 29% по сравнению с предыдущим месяцем.

Масличные культуры также внесли свой вклад в экспорт, достигнув 217,6 тыс. тонн, с доминированием сои (82%), рапса (11%) и семян подсолнечника (2%). В отличие от зерновых, экспорт масличных культур показал рост на 5%.

Растительные масла экспортировались в объёме 477,3 тыс. тонн, где подсолнечное масло занимало 93%, соевое — 6%, а рапсовое — только 1%. Здесь наблюдалось наиболее значительное падение — на 38%.

Жмых после извлечения масел составил 463,9 тыс. тонн (89% подсолнечного и 11% соевого), показав снижение на 9%.

Другие виды агропромышленной продукции также испытали снижение, достигнув 281,2 тыс. тонн, что на 31% меньше предыдущего месяца. Экспорт муки, в свою очередь, также оказался значительно ниже уровня прошлого года, подчёркивая общую тенденцию снижения экспортных поставок.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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