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Продажи автомобилей Lada в России бьют рекорды: показатель вырос в 1,5 раза

В России увеличились продажи автомобилей Lada

1:57
Экономика

Продажи автомобилей марки Lada производства "Автоваз" в России за первые шесть месяцев 2024 года значительно возросли, достигнув отметки в 217,6 тыс. единиц, что на 51,5% больше, чем в аналогичный период 2023 года.

В России увеличились продажи автомобилей Lada
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

В частности, продажи модели Vesta выросли в 12 раз, составив 64,3 тыс. автомобилей, что является одним из самых значительных увеличений. Модель Granta также показала рост на 3,3%, достигнув 101,4 тыс. единиц, в то время как продажи Lada Niva Legend увеличились на 36,6%, до 23,2 тыс. автомобилей. Ещё одна модель, Lada Niva Travel, продемонстрировала увеличение продаж на 20,1%, с реализацией 25,4 тыс. автомобилей.

Кроме того, в июне 2024 года было запущено производство новой модели Lada Largus, что также повлияло на увеличение общего объема продаж. Всего в июне было продано 107 единиц этой модели, сообщает ТАСС.

Вице-президент "Автоваза" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин отметил, что несмотря на замедление роста на автомобильном рынке, компания продолжает показывать положительные результаты. По его словам, такие достижения стали возможны благодаря расширению модельного ряда, включая введение новых опций, таких как автоматическая трансмиссия для модели Vesta, а также благодаря запуску новых моделей и выгодных программ для покупателей. В планах компании на второе полугодие — вывод на рынок дополнительных новых моделей и модификаций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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