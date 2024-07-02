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Неоколониальным практикам Запада суждено пасть: названа стратегическая важность действий России в экономике

Эксперт назвал главную цель работы БРИКС и ШОС

1:15
Экономика

Руководитель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов выступил с заявлением о борьбе России и других стран многополярного мира против неоколониальных практик, которые осуществляет Запад.

Эксперт назвал главную цель работы БРИКС и ШОС
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Он указал на важность сокращения западных монополий в различных областях, таких как финансовая система и технологии, поскольку это приводит к уменьшению возможностей Запада для контроля и эксплуатации других стран.

Климов особо отметил, что уменьшение роли доллара в мировой экономике, частично благодаря усилиям организаций типа БРИКС и ШОС, ограничивает инструменты новых колонизаторов. Он также добавил, что по мере преодоления технологической и юридической монополии Запада, сужаются возможности для его откровенного грабежа, сообщает РИА Новости.

В заключение, Климов подчеркнул, что хотя государства и их объединения активно противостоят неоколониализму, они все еще находятся в процессе роста и не достигли полной консолидации или пика своей эффективности в этой борьбе.

Ранее сообщалось, что снижение ключевой ставки до конца 2024 года маловероятно.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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