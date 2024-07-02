РФ получила в доход более 130 млн акций связанных с экстремизмом компаний: фабрика Порошенко в их числе

В доход России передали более 130 млн акций связанных с экстремизмом компаний

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, связанных с экстремистской деятельностью, были конфискованы и переданы в доход России.

Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, CC BY 2.0

Среди конфискованных активов находятся акции кондитерской фабрики, которая ранее принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Эти меры были приняты в связи с обвинениями в осуществлении экстремистской деятельности, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что европейские страны вынуждены защищать свои компании на фоне исков к "Газпрому".