РФ получила в доход более 130 млн акций связанных с экстремизмом компаний: фабрика Порошенко в их числе

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил, что более 131,2 миллиона акций нескольких компаний, связанных с экстремистской деятельностью, были конфискованы и переданы в доход России.
Среди конфискованных активов находятся акции кондитерской фабрики, которая ранее принадлежала экс-президенту Украины Петру Порошенко, а также акции двух компаний, принадлежащих украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Эти меры были приняты в связи с обвинениями в осуществлении экстремистской деятельности, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что европейские страны вынуждены защищать свои компании на фоне исков к "Газпрому".
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