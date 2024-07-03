Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

Экономист Фатима Абубакар назвала план репатриации нигерийского золота “стратегическим решением” и заявила, что страна принимает “меры для защиты своего богатства и укрепления финансовой устойчивости”. Об этом пишет Zero Hedge.
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота. Нигерийские официальные лица также заявили, что, возвращая свои золотые запасы, Нигерия устанавливает больший контроль над своими финансовыми активами.
Нигерия не одинока в желании контролировать свои золотые запасы и вернуть их домой. Индия недавно репатриировала 100 тонн золота из хранилищ в Великобритании.
Многие страны выразили обеспокоенность по поводу того, что США и западные державы используют золотовалютные резервы в качестве оружия внешней политики.
Согласно опросу Всемирного совета по золоту в 2023 году, многие центральные банки выразили обеспокоенность возможными санкциями после того, как США и другие западные страны заморозили почти половину золотых и валютных резервов России на сумму 650 миллиардов долларов после начала СВО. По данным WGC, 68 процентов опрошенных банков заявили, что планируют хранить свои золотые резервы в пределах границ своей страны.
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