Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Фатима Абубакар назвала план репатриации нигерийского золота “стратегическим решением” и заявила, что страна принимает “меры для защиты своего богатства и укрепления финансовой устойчивости”. Об этом пишет Zero Hedge.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота. Нигерийские официальные лица также заявили, что, возвращая свои золотые запасы, Нигерия устанавливает больший контроль над своими финансовыми активами.

Нигерия не одинока в желании контролировать свои золотые запасы и вернуть их домой. Индия недавно репатриировала 100 тонн золота из хранилищ в Великобритании.

Многие страны выразили обеспокоенность по поводу того, что США и западные державы используют золотовалютные резервы в качестве оружия внешней политики.

Согласно опросу Всемирного совета по золоту в 2023 году, многие центральные банки выразили обеспокоенность возможными санкциями после того, как США и другие западные страны заморозили почти половину золотых и валютных резервов России на сумму 650 миллиардов долларов после начала СВО. По данным WGC, 68 процентов опрошенных банков заявили, что планируют хранить свои золотые резервы в пределах границ своей страны.