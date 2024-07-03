Что поможет обуздать чрезмерную жажду богатства и власти?

Назван способ, который поможет обуздать чрезмерную жажду богатства и власти

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Более жесткое налогообложение богатства и прибылей могущественных корпораций может возместить прошлый экономический ущерб, пишет Common Dreams.

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К примеру, богатство в Соединенных Штатах распределено неравномерно больше, чем в других богатых странах. Некоторые решения Верховного суда в этой стране позволяют богатым и корпорациям проявлять чрезмерную политическую власть, дестабилизируя сообщества страны. Элита влияет на избирателей непомерными расходами на политическую рекламу, привлекает политиков пожертвованиями на предвыборную кампанию и лоббирует избранных должностных лиц, чтобы они выполняли их требования, часто подрывая политические решения, поддерживаемые общественностью.

Оказывается, налоги — один из лучших способов обуздать чрезмерное богатство и власть. Реформа налогового кодекса может устранить прошлый экономический ущерб, сосредоточить внимание на представителях рабочего класса и укрепить системы, обеспечивающие качество жизни для всех.