Многие американцы хотели бы иметь именно такой годовой доход

Назван размер годового дохода, который позволит американцу быть финансово защищенным

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно новому опросу Bankrate, американцы назвали доход, позволяющий чувствовать себя финансово защищенными. Магическое число — 186 000 долларов в год. Об этом пишет The Economic Collapse.

Фото: flickr.com by 401(K) 2012, CC BY-SA 2.0

В настоящее время только 6% взрослого населения США зарабатывают эту сумму или чуть больше. Согласно последним федеральным данным, средний доход семьи составляет от 51 500 до 86 000 долларов.

Многие измученные инфляцией потребители продолжают испытывать финансовый стресс: новое исследование Федерального резервного банка Филадельфии показало, что 35% американцев обеспокоены тем, как свести концы с концами, по сравнению с 29% годом ранее.