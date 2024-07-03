Китайское правительство разрабатывает программы по поощрению деторождения

Китай работает над увеличением рождаемости: расширился охват ЭКО

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Восточный экономический центр Китая Цзянсу расширил медицинское страхование на множество вспомогательных репродуктивных услуг, пишет Bloomberg.

Фото: Openverse by wuestenigel, CC BY 2.0

Инициативы китайского правительства по поощрению деторождения включают смягчение политики одного ребенка, финансовые стимулы, длительный отпуск по беременности и родам и поддержку по уходу за ребенком.

Тем не менее власти сталкиваются с препятствиями в уговорах людей заводить детей на фоне растущих опасений по поводу замедления темпов роста экономики Китая, высоких затрат на воспитание детей и дискриминации на рабочих местах, связанной с беременностью.

В 2023 году население Китая сократилось второй год подряд. Индия стала самой густонаселенной страной в мире.

В прошлом году родилось чуть более 9 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.