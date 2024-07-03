Китайское правительство разрабатывает программы по поощрению деторождения

Восточный экономический центр Китая Цзянсу расширил медицинское страхование на множество вспомогательных репродуктивных услуг, пишет Bloomberg.
Инициативы китайского правительства по поощрению деторождения включают смягчение политики одного ребенка, финансовые стимулы, длительный отпуск по беременности и родам и поддержку по уходу за ребенком.
Тем не менее власти сталкиваются с препятствиями в уговорах людей заводить детей на фоне растущих опасений по поводу замедления темпов роста экономики Китая, высоких затрат на воспитание детей и дискриминации на рабочих местах, связанной с беременностью.
В 2023 году население Китая сократилось второй год подряд. Индия стала самой густонаселенной страной в мире.
В прошлом году родилось чуть более 9 миллионов младенцев, что является самым низким показателем с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.