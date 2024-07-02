Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда в пюре лучше всего добавлять масло?
Стало известно, почему кошки любят лежать на вещах
Лучшие летние напитки для похудения и освежения в жару
Теннисист Рублёв рассказал, из-за чего он избил себя ракеткой во время игры
Лиам Нисон, потеряв жену, посвятил себя работе и детям
Учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске
Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов
Аэрофлот восстанавливает полеты на Сейшелы
После отравления можно есть бананы и картофель
Засуха и наводнения дорого обходятся экономике Китая

Двойной удар по экономике: Китай пострадал от наводнений и засухи

2:09
Экономика

В уезде Кешань в западной провинции Хэйлунцзян Китая вот уже два месяца почти не было дождей, пишет The Economist. Поля, обычно зеленые от кукурузы, стали коричневыми и пыльными.

Двойной удар по экономике: Китай пострадал от наводнений и засухи
Фото: PickPik is licensed under CC0

Ученые ожидают, что в Китае все чаще будут выпадать периоды более сильных дождей, а также более длительные периоды засухи. Помимо наводнений, юг Китая каждый из последних трех лет страдал от засух. По всей стране вероятность аномальной жары стала в 50 раз выше в результате изменения климата, согласно World Weather Attribution, сети разработчиков климатических моделей.

Северный Китай долгое время был выжженным пространством. Большинство провинций региона, где проживает 40% населения, находятся ниже порога "нехватки воды”, установленного ООН. Между тем другая тенденция, вызванная изменением климата, затрагивает западный Китай. Ледники высоко в Гималаях, которые питают великие реки страны (а также реки Юго-Восточной и Южной Азии), отступают. Пятая часть их ледяного покрова растаяла с 1950-х годов. Примерно к середине столетия ожидается, что сток талых вод начнет сокращаться. Одним из пострадавших районов будет бассейн Тарима, где проживает 12 миллионов человек, которые получают около 40% воды из ледников.

Сбои, вызванные одной только засухой, обходились китайской экономике в 7 миллиардов долларов в год в период с 1984 по 2015 год, согласно оценке исследователей Китайской академии наук. Это число может увеличиться до 47 миллиардов долларов в год, если глобальные температуры поднимутся на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня. Сельскохозяйственный сектор, который использует более половины водных ресурсов Китая, пострадал больше всего. Но другие отрасли экономики не защищены.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Огурцы будут расти как на дрожжах! Удобрение из крапивы своими руками
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
Учёные обнаружили стремительное таяние ледников на Аляске
Стоимость выступления Валерия Леонтьева на корпоративе составила 70 тысяч долларов
Аэрофлот восстанавливает полеты на Сейшелы
После отравления можно есть бананы и картофель
Для выплаты ипотеки под 19% россиянам нужно работать без отдыха
Кинологи рассказали, как развеселить собаку
Какие квартиры не подлежат страхованию и почему?
Клафути с вишней: простое тесто на молоке и много сочных ягод
Все, что вам нужно знать о выборе детской косметики
Почему выгодно покупать зимнюю одежду летом: основные преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников