Засуха и наводнения дорого обходятся экономике Китая

Двойной удар по экономике: Китай пострадал от наводнений и засухи

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В уезде Кешань в западной провинции Хэйлунцзян Китая вот уже два месяца почти не было дождей, пишет The Economist. Поля, обычно зеленые от кукурузы, стали коричневыми и пыльными.

Фото: PickPik is licensed under CC0

Ученые ожидают, что в Китае все чаще будут выпадать периоды более сильных дождей, а также более длительные периоды засухи. Помимо наводнений, юг Китая каждый из последних трех лет страдал от засух. По всей стране вероятность аномальной жары стала в 50 раз выше в результате изменения климата, согласно World Weather Attribution, сети разработчиков климатических моделей.

Северный Китай долгое время был выжженным пространством. Большинство провинций региона, где проживает 40% населения, находятся ниже порога "нехватки воды”, установленного ООН. Между тем другая тенденция, вызванная изменением климата, затрагивает западный Китай. Ледники высоко в Гималаях, которые питают великие реки страны (а также реки Юго-Восточной и Южной Азии), отступают. Пятая часть их ледяного покрова растаяла с 1950-х годов. Примерно к середине столетия ожидается, что сток талых вод начнет сокращаться. Одним из пострадавших районов будет бассейн Тарима, где проживает 12 миллионов человек, которые получают около 40% воды из ледников.

Сбои, вызванные одной только засухой, обходились китайской экономике в 7 миллиардов долларов в год в период с 1984 по 2015 год, согласно оценке исследователей Китайской академии наук. Это число может увеличиться до 47 миллиардов долларов в год, если глобальные температуры поднимутся на 1,5 ° C выше доиндустриального уровня. Сельскохозяйственный сектор, который использует более половины водных ресурсов Китая, пострадал больше всего. Но другие отрасли экономики не защищены.