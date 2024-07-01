Норвегия не желает, чтобы Китай стал владельцем участка земли на Шпицбергене

Норвегия заблокировала продажу участка земли на Шпицбергене

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвегия заблокировала продажу последнего находящегося в частной собственности участка земли на Шпицбергене, арктическом архипелаге, чтобы помешать Китаю его приобрести. Об этом пишет The Economist.

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Шпицберген обладает статусом особой экономической зоны, являясь частью Норвегии. Договор 1920 года дает странам, подписавшим Арктический договор, включая Китай и Россию, право использовать его природные ресурсы, включая полезные ископаемые.

Административно Шпицберген принадлежит Норвегии, однако ее ресурсы имеют право добывать более 50 стран. Норвегия и Россия демонстрируют активное присутствие здесь. Китай также проявляет интерес к архипелагу с уникальной территорией.