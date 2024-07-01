Норвегия не желает, чтобы Китай стал владельцем участка земли на Шпицбергене

Норвегия заблокировала продажу последнего находящегося в частной собственности участка земли на Шпицбергене, арктическом архипелаге, чтобы помешать Китаю его приобрести. Об этом пишет The Economist.
Шпицберген обладает статусом особой экономической зоны, являясь частью Норвегии. Договор 1920 года дает странам, подписавшим Арктический договор, включая Китай и Россию, право использовать его природные ресурсы, включая полезные ископаемые.
Административно Шпицберген принадлежит Норвегии, однако ее ресурсы имеют право добывать более 50 стран. Норвегия и Россия демонстрируют активное присутствие здесь. Китай также проявляет интерес к архипелагу с уникальной территорией.
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