Эксперт: Сегодня уровень социальной пенсии остается недостаточным

По мнению Лидии Мазур, социальная пенсия по старости должна составлять не менее 19 242 руб. в месяц.
Лидия Мазур, доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия», высказала мнение в интервью с «Газетой.Ru», что текущая система социальных пенсий нуждается в улучшениях. Она отметила, что даже с учетом доплат до прожиточного минимума в размере 13 290 руб., установленного для пенсионеров в 2024 году, уровень социальной пенсии остается недостаточным.
В свете растущих цен на товары, услуги и лекарства, Мазур считает, что справедливым и оптимальным решением может стать установление размера социальной пенсии для неработающих граждан равного минимальной оплате труда.
Социальная пенсия по старости положена мужчинам от 70 лет и женщинам от 65 лет. Такие условия к возрасту применяются, если у будущего пенсионера отсутствует подтвержденный трудовой стаж, либо его недостаточно для назначения трудовой пенсии.
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