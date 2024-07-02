Новая легенда: мошенники представляются операторами сотовой связи

Согласно заявлению директора продукта "Защитник" МТС Андрея Бийчука, мошенники придумали новую легенду для обмана россиян, выдавая себя за сотрудников сотовых операторов. Они предупреждают о якобы произошедшем сбое в системе и пытаются получить доступ к личным данным абонентов, пишет РИА Новости.
По типичному сценарию мошенники звонят, представляясь сотрудниками оператора, и предлагают вернуть старый тариф, запросив доступ к личному кабинету абонента. Позднее они могут воспользоваться данными, чтобы взять кредиты или микрозаймы от имени жертвы, получить доступ к банковским счетам и другим аккаунтам.
Эксперты рекомендуют завершить разговор и самостоятельно перезвонить оператору с официального номера, указанного на сайте компании, для проверки. Также настоятельно не советуется переходить по высылаемым ссылкам и сообщать логины и пароли по телефону, поскольку настоящие сотрудники операторов никогда не потребуют подобную информацию.
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