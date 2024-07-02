Новая легенда: мошенники представляются операторами сотовой связи

Мошенники начали действовать под видом операторов сотовой связи

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно заявлению директора продукта "Защитник" МТС Андрея Бийчука, мошенники придумали новую легенду для обмана россиян, выдавая себя за сотрудников сотовых операторов. Они предупреждают о якобы произошедшем сбое в системе и пытаются получить доступ к личным данным абонентов, пишет РИА Новости.

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По типичному сценарию мошенники звонят, представляясь сотрудниками оператора, и предлагают вернуть старый тариф, запросив доступ к личному кабинету абонента. Позднее они могут воспользоваться данными, чтобы взять кредиты или микрозаймы от имени жертвы, получить доступ к банковским счетам и другим аккаунтам.

Эксперты рекомендуют завершить разговор и самостоятельно перезвонить оператору с официального номера, указанного на сайте компании, для проверки. Также настоятельно не советуется переходить по высылаемым ссылкам и сообщать логины и пароли по телефону, поскольку настоящие сотрудники операторов никогда не потребуют подобную информацию.