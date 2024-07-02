Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В "ЛЭТИ" изучили экологические последствия пересыхания Аральского моря
Актёр Бен Аффлек приехал к бывшей жене после разрыва отношений с Дженнифер Лопес
Во всём мире набирает популярность экзотический питомец — бинтуронг
Певица Алсу поддержала резкие высказывания адвоката Кати Гордон про разлучниц
Ребенок госпитализирован из-за задержки рейса Azur Air в Анталью
Как сохранить идеальный маникюр надолго: советы эксперта
Милош Бикович опубликовал фото с прогулки с женой и новорождённым сыном
Что нужно знать о кредитных страховках в 2024 году
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе появились на премии "Ника"
Новая легенда: мошенники представляются операторами сотовой связи

Мошенники начали действовать под видом операторов сотовой связи

1:04
Экономика

Согласно заявлению директора продукта "Защитник" МТС Андрея Бийчука, мошенники придумали новую легенду для обмана россиян, выдавая себя за сотрудников сотовых операторов. Они предупреждают о якобы произошедшем сбое в системе и пытаются получить доступ к личным данным абонентов, пишет РИА Новости.

Мошенники начали действовать под видом операторов сотовой связи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По типичному сценарию мошенники звонят, представляясь сотрудниками оператора, и предлагают вернуть старый тариф, запросив доступ к личному кабинету абонента. Позднее они могут воспользоваться данными, чтобы взять кредиты или микрозаймы от имени жертвы, получить доступ к банковским счетам и другим аккаунтам.

Эксперты рекомендуют завершить разговор и самостоятельно перезвонить оператору с официального номера, указанного на сайте компании, для проверки. Также настоятельно не советуется переходить по высылаемым ссылкам и сообщать логины и пароли по телефону, поскольку настоящие сотрудники операторов никогда не потребуют подобную информацию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе появились на премии "Ника"
Как приготовить дома панировочные сухари
Как защититься от клещей во время работы в огороде
Даня Милохин ищет работу за рубежом
Важные шаги перед дорожным путешествием на автомобиле летом
Роза Сябитова начала терять слух из-за неизлечимой болезни
Кинологи рассказали, как понять собаку
Светлана Ходченкова уехала с женихом на отдых за границу
Россиянам рассказали, как можно взять ипотеку без первоначального взноса
Водители покидают отрасль: таксопарки просят отложить ОСГОП до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников