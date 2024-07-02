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Получение ипотеки без первоначального взноса в России все еще возможно

Россиянам рассказали, как можно взять ипотеку без первоначального взноса

0:50
Экономика

Согласно информации от АмурПолит.ру, россиянам разрешено брать ипотеку без внесения первоначального взноса, однако необходимо учитывать определенные условия. Эту информацию передала доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина.

Россиянам рассказали, как можно взять ипотеку без первоначального взноса
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По ее словам, одним из способов получения такой ипотеки будет использование материнского капитала. Кроме того, как вариант, можно заложить уже имеющуюся недвижимость, при условии, что сумма кредита составляет десять миллионов рублей, банки могут предоставить восемь миллионов.

Однако Савчина отметила, что максимальная сумма такой ипотеки составляет 100 миллионов рублей, и предупредила, что в данном случае обойтись без первоначального взноса не удастся.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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