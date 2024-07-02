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Компания "Алмазы Анабара" выкупила "Магаданское геологоразведочное предприятие"

Золотодобывающий "Полюс" продал "Магаданское геологоразведочное предприятие"

1:17
Экономика

Компания "Полюс", занимающаяся добычей золота, передала "Магаданское геологоразведочное предприятие" дочерней компании "Алмазы Анабара", принадлежащей "Алросе". Об этом было объявлено пресс-службами обеих компаний 1 июля, пишут "Ведомости".

Золотодобывающий "Полюс" продал "Магаданское геологоразведочное предприятие"
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Сделка была завершена 21 июня, однако её стоимость не раскрыта.

В 2005 году "Полюс" приобрёл лицензию на месторождение "Дегдекан" в Тенькинском городском округе Магаданской области, на расстоянии 460 км к северо-западу от Магадана. Разведанные запасы золота в этом месторождении оцениваются в 100 тонн, включая 38 тонн балансовых запасов по категориям С1 и С2. Содержание золота в руде составляет 2,2 г/т.

Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в связи с будущей разработкой крупного месторождения золота "Сухой Лог", как отмечает генеральный директор компании "Полюс" Алексей Востоков.

"Сухой Лог" — самое крупное неосвоенное месторождение золота в России с запасами более 1240 тонн.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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