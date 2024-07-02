Новый автозавод по выпуску грузовиков построят в Новосибирской области

Строительство нового автозавода началось на территории Станционного сельсовета в Новосибирской области, пишет Om1. ru.
Компания "Тренд" арендовала участок размером 170 тыс. кв. м для создания завода по производству грузовиков. Общий объём инвестиций в проект составляет 19,9 млрд рублей, что приведет к созданию около 2 тыс. рабочих мест.
По данным пресс-службы Министерства экономического развития Новосибирской области, строительство завода планируется с 2024 по 2033 годы. К 2033 году производственные мощности позволят выпускать до 14 тыс. автомобилей в год. Первые модели, которые появятся на рынке, будут легкотоннажными, а пятитонный грузовик ожидается к 2027 году.
Директор компании "Тренд" Константин Подшивалов отметил, что в России наблюдается дефицит коммерческого грузового транспорта отечественного производства. Цель автозавода заключается в расширении модельного ряда транспортных средств от 2 до 15 тонн, чтобы удовлетворить спрос на рынке.
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