Российский бизнес выступил с инициативой создания криптовалютного фонда

Согласно информации издания "Ведомости", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) исследует возможность создания криптовалютного фонда для облегчения международных расчетов. Представители Минфина и Банка России подтвердили, что данное предложение не было еще передано им на рассмотрение.
Целью инициативы РСПП является обход санкций, затрудняющих международные финансовые операции. Предлагается создать фонд криптовалют, добытых в России, чтобы впоследствии выпустить цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к этому фонду.
Российские ЦФА представляют собой цифровые версии реальных активов, выпущенные с применением технологии блокчейн. Они отличаются от криптовалют и токенов, доступных на криптобиржах. Управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын пояснил, что такая схема позволит использовать криптовалюту в международных сделках законным путем, не вовлекая ее во внутренние финансовые операции страны.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.