Российский бизнес выступил с инициативой создания криптовалютного фонда

В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации издания "Ведомости", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) исследует возможность создания криптовалютного фонда для облегчения международных расчетов. Представители Минфина и Банка России подтвердили, что данное предложение не было еще передано им на рассмотрение.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Целью инициативы РСПП является обход санкций, затрудняющих международные финансовые операции. Предлагается создать фонд криптовалют, добытых в России, чтобы впоследствии выпустить цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к этому фонду.

Российские ЦФА представляют собой цифровые версии реальных активов, выпущенные с применением технологии блокчейн. Они отличаются от криптовалют и токенов, доступных на криптобиржах. Управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын пояснил, что такая схема позволит использовать криптовалюту в международных сделках законным путем, не вовлекая ее во внутренние финансовые операции страны.