Всемирный банк объявил, что Россия признана страной с высоким уровнем доходов. Об этом свидетельствует опубликованный документ, пишет ТАСС.
Согласно этому документу, каждый житель России имеет $14 250 валового дохода. Мировой банк относит к странам с высоким уровнем доходов те государства, где этот показатель составляет не менее $13 845.
Исполнительный директор от российской стороны в ВБ Роман Маршавин, заявил, что признание России авторитетным мировым институтом является признанием успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на введенные против страны незаконные торговые и финансовые ограничения.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.