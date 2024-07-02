Россию признали страной с высоким уровнем доходов

Всемирный банк: Россия - страна с высоким уровнем доходов

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всемирный банк объявил, что Россия признана страной с высоким уровнем доходов. Об этом свидетельствует опубликованный документ, пишет ТАСС.

Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, CC BY-SA 4.0

Согласно этому документу, каждый житель России имеет $14 250 валового дохода. Мировой банк относит к странам с высоким уровнем доходов те государства, где этот показатель составляет не менее $13 845.

Исполнительный директор от российской стороны в ВБ Роман Маршавин, заявил, что признание России авторитетным мировым институтом является признанием успехов экономической политики российских властей за последнее десятилетие, несмотря на введенные против страны незаконные торговые и финансовые ограничения.