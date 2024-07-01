Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода. Согласно данным банка, валовой доход на каждого жителя России составляет 14 250 долларов.
Всемирный банк делит страны по четырём группам доходов на основе валового национального дохода (ВНД) на душу населения:
Страны с низким доходом. ВНД на душу населения менее 1,135 долларов США.
Страны с доходами ниже среднего уровня. ВНД на душу населения в интервале 1,136–4,465 долларов США.
Страны с доходами выше среднего уровня. ВНД на душу населения в интервале 4,466–13,845 долларов США.
Страны с высоким уровнем доходов. ВНД на душу населения более 13,845 долларов США.
Статус стран меняется 1 июля каждого года на основе оценки их ВНД на душу населения за предыдущий календарный год. Группы доходов остаются фиксированными на весь финансовый год (до 1 июля следующего года) даже в том случае, если оценки ВНД пересматриваются.
Таким образом, на Западе признают, что усилия по обрушению российской экономики и в дальнейшем всего социального строя окончились безрезультатно.
Однако средние данные могут давать неполную картину, ибо в России высокий уровень экономического неравенства.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.