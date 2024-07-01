Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения

Россияне стали богачами: так считает Всемирный банк

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всемирный банк признал Россию страной с высоким уровнем дохода. Согласно данным банка, валовой доход на каждого жителя России составляет 14 250 долларов.

Фото: Openverse by Rusty 2. 0, CC BY 2.0

Всемирный банк делит страны по четырём группам доходов на основе валового национального дохода (ВНД) на душу населения:

Страны с низким доходом. ВНД на душу населения менее 1,135 долларов США.

Страны с доходами ниже среднего уровня. ВНД на душу населения в интервале 1,136–4,465 долларов США.

Страны с доходами выше среднего уровня. ВНД на душу населения в интервале 4,466–13,845 долларов США.

Страны с высоким уровнем доходов. ВНД на душу населения более 13,845 долларов США.

Статус стран меняется 1 июля каждого года на основе оценки их ВНД на душу населения за предыдущий календарный год. Группы доходов остаются фиксированными на весь финансовый год (до 1 июля следующего года) даже в том случае, если оценки ВНД пересматриваются.

Таким образом, на Западе признают, что усилия по обрушению российской экономики и в дальнейшем всего социального строя окончились безрезультатно.

Однако средние данные могут давать неполную картину, ибо в России высокий уровень экономического неравенства.