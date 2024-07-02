В Индии не исчезнет зависимость от старых, "грязных” видов топлива

Индия на пути к экологизации не отказывается от нефти и газа

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны по всему миру осознали, что переход от "грязного" топлива к чистой энергии — это не совсем верный путь. Наоборот, он тернистый, с множеством неровностей и внезапных отклонений, пишет индийское издание Business Standard.

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Несмотря на то, что компании вкладывают значительные средства в новые мощности по производству экологически чистой энергии, их зависимость от старых, "грязных” видов топлива, не исчезнет в ближайшее время.

Это особенно актуально для Индии, где самая быстрорастущая крупная экономика. И ее потребности в энергии растут экспоненциально. Однако ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем ее можно будет считать страной с высоким уровнем дохода.