В Индии не исчезнет зависимость от старых, "грязных” видов топлива

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Индия на пути к экологизации не отказывается от нефти и газа

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Экономика

Страны по всему миру осознали, что переход от "грязного" топлива к чистой энергии — это не совсем верный путь. Наоборот, он тернистый, с множеством неровностей и внезапных отклонений, пишет индийское издание Business Standard.

Индия на пути к экологизации не отказывается от нефти и газа
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License

Несмотря на то, что компании вкладывают значительные средства в новые мощности по производству экологически чистой энергии, их зависимость от старых, "грязных” видов топлива, не исчезнет в ближайшее время.

Это особенно актуально для Индии, где самая быстрорастущая крупная экономика. И ее потребности в энергии растут экспоненциально. Однако ей предстоит пройти долгий путь, прежде чем ее можно будет считать страной с высоким уровнем дохода.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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