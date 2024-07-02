С январских минимумов российская нефть выросла до 45,4% индийского импорта

Нью-Дели и Москва нашли способ, чтобы обойти западные санкции, пишет Business Standard.
Санкции начали ужесточаться с октября прошлого года в отношении российских судов и страховых компаний, что увеличило долю российской сырой нефти в корзине импорта Индии почти до рекордного уровня в июне, примерно на 14 процентных пунктов по сравнению с январским минимумом.
Рост закупок в России произошел за счет стоимости сырой нефти, поставляемой из Западной Азии, согласно отраслевым источникам и данным о поставках. Российская нефть составила 45,4% от общего объема закупок сырой нефти Индией в размере 4,63 млн баррелей в день в июне.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.