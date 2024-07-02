С январских минимумов российская нефть выросла до 45,4% индийского импорта

Объемы российской сырой нефти в корзине импорта Индии увеличились

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нью-Дели и Москва нашли способ, чтобы обойти западные санкции, пишет Business Standard.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Санкции начали ужесточаться с октября прошлого года в отношении российских судов и страховых компаний, что увеличило долю российской сырой нефти в корзине импорта Индии почти до рекордного уровня в июне, примерно на 14 процентных пунктов по сравнению с январским минимумом.

Рост закупок в России произошел за счет стоимости сырой нефти, поставляемой из Западной Азии, согласно отраслевым источникам и данным о поставках. Российская нефть составила 45,4% от общего объема закупок сырой нефти Индией в размере 4,63 млн баррелей в день в июне.