Рубли и юани: обмен во Владивостоке или в одном из китайских городов?

Расплачиваться рублями можно без проблем во всех местах, где работают с российскими туристами: магазины, аптеки, торговые центры и даже так называемые двухюаньки. Однако подход к обмену рублей на юани немного изменился, пишет "Восток-Медиа".
Раньше приморские туристы придерживались правила покупки юаней в России перед поездкой в Китай, так как курс в приморских банках был выгоднее, особенно для крупных сумм. Сейчас же ситуация изменилась.
В настоящее время туроператоры рекомендуют покупать валюту прямо в Китае, так как курс там более выгоден. Например, самый низкий курс юаня был в Банке Приморье — 13,2 рубля, а у китайских обменников — 12,7 рубля. Разница заметна. Хотя курс в китайских обменниках меняется дважды в день, разница несущественна. Таким образом, в любом случае выгодно.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.