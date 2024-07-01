В течение двух недель гости гастрофестиваля в Хабаровске могут попробовать блюда с гребешком в ресторанах

В седьмой раз хабаровские рестораны примут участие во Всероссийском гастрономическом фестивале дальневосточного гребешка "На гребне!", который пройдет с 1 по 15 июля. Об этом передает издание dvnovosti.
Фестиваль был организован в 2018 году с целью привлечения внимания к гастрономическому туризму на Дальнем Востоке, а также популяризации гребешка и блюд из него.
Интерес к фестивалю растет ежегодно: если в 2018 году участвовали 30 ресторанов из 8 городов России, то в прошлом году количество участников выросло до 235 из 40 городов.
Согласно оценкам, на прошлогоднем фестивале гости попробовали более 68 тысяч килограммов гребешка! Участие в данном событии предполагает, что рестораны будут готовить определенные блюда с гребешком в течение двух недель.
Стоит отметить, что возможность попробовать морские гребешки доступна в хабаровских ресторанах не только во время гастрономического фестиваля, но и в любое время года.
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