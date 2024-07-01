В течение двух недель гости гастрофестиваля в Хабаровске могут попробовать блюда с гребешком в ресторанах

Блюда с гребешком предлагают рестораны Хабаровска в рамках гастрофестиваля

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В седьмой раз хабаровские рестораны примут участие во Всероссийском гастрономическом фестивале дальневосточного гребешка "На гребне!", который пройдет с 1 по 15 июля. Об этом передает издание dvnovosti.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, PDM

Фестиваль был организован в 2018 году с целью привлечения внимания к гастрономическому туризму на Дальнем Востоке, а также популяризации гребешка и блюд из него.

Интерес к фестивалю растет ежегодно: если в 2018 году участвовали 30 ресторанов из 8 городов России, то в прошлом году количество участников выросло до 235 из 40 городов.

Согласно оценкам, на прошлогоднем фестивале гости попробовали более 68 тысяч килограммов гребешка! Участие в данном событии предполагает, что рестораны будут готовить определенные блюда с гребешком в течение двух недель.

Стоит отметить, что возможность попробовать морские гребешки доступна в хабаровских ресторанах не только во время гастрономического фестиваля, но и в любое время года.