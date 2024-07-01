В Европе развернулась "газовая война": трейдеры в борьбе с "Газпромом" заставляют страны идти на экстренные меры

Европейские страны вынуждены защищать свои компании на фоне исков к "Газпрому"

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские трейдеры успешно выигрывают арбитражные дела против "Газпрома" в Европейском союзе, что приводит к реакции со стороны стран ЕС, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, CC BY 2.0

Они внедряют меры для защиты своих компаний от потерь и обеспечения непрерывных поставок газа. Например, словацкая государственная энергетическая компания SPP заявила о том, что благодаря изменениям в национальном законодательстве ей не грозит остановка поставок российского газа из-за арбитражных разбирательств с трейдерами "Газпрома".

Австрийская OMV также выразила обеспокоенность возможностью потери средств из-за арбитражных решений в ЕС. В ответ на угрозу ареста платежей "Газпрому", Венгрия приняла меры, чтобы защитить государственный энергетический конгломерат MVM CEEnergy.

Напомним, что польская компания Orlen ведет юридическое противостояние с "Газпромом" и предупредила о возможной конфискации платежей за газ в других странах региона, включая Венгрию, Словакию и Австрию.