В Европе развернулась "газовая война": трейдеры в борьбе с "Газпромом" заставляют страны идти на экстренные меры

Европейские трейдеры успешно выигрывают арбитражные дела против "Газпрома" в Европейском союзе, что приводит к реакции со стороны стран ЕС, сообщает EADaily.
Они внедряют меры для защиты своих компаний от потерь и обеспечения непрерывных поставок газа. Например, словацкая государственная энергетическая компания SPP заявила о том, что благодаря изменениям в национальном законодательстве ей не грозит остановка поставок российского газа из-за арбитражных разбирательств с трейдерами "Газпрома".
Австрийская OMV также выразила обеспокоенность возможностью потери средств из-за арбитражных решений в ЕС. В ответ на угрозу ареста платежей "Газпрому", Венгрия приняла меры, чтобы защитить государственный энергетический конгломерат MVM CEEnergy.
Напомним, что польская компания Orlen ведет юридическое противостояние с "Газпромом" и предупредила о возможной конфискации платежей за газ в других странах региона, включая Венгрию, Словакию и Австрию.
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