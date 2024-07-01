Китай берёт в свои руки контроль над редкими металлами: западные эксперты в шоке

Китай ужесточает контроль над драгоценными редкоземельными металлами

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пекин принял решение ужесточить контроль над драгоценными редкоземельными металлами, объявив их государственной собственностью и запретив частным компаниям и инвесторам вмешиваться в их добычу и использование, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Это нововведение вызвало серьезные опасения среди западных экспертов и политиков, которые считают, что такой шаг может серьёзно повлиять на мировые цепочки поставок редких материалов, необходимых для высокотехнологичных отраслей, включая производство электромобилей и ветряных турбин.

Согласно информации, опубликованной в Politico, с начала июля 2024 года Китайское правительство вводит ряд новых мер, направленных на строгий контроль над добычей, использованием и экспортом редкоземельных металлов. В соответствии с опубликованным списком, составленным Госсоветом КНР, Пекин утверждает своё право на эти стратегически важные ресурсы и предупреждает, что никакие организации или частные лица не имеют права вмешиваться в их распоряжение.

С 1 октября 2024 года правительство Китая планирует внедрить систему отслеживания, которая будет контролировать каждый этап жизненного цикла редкоземельных металлов — от добычи до экспорта. Эти меры направлены на обеспечение стратегической независимости страны в сфере высоких технологий и поддержания стабильности мировых цепочек поставок.