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Россияне стали чаще покупать чёрную икру: эксперт рассказал, как это возможно на фоне экономической нестабильности в стране

Эксперт рассказал, какие россияне стали чаще покупать чёрную икру

1:41
Экономика

Рост зарплат и стабильные цены на черную икру привели к увеличению покупок этого деликатеса в России почти на 10% с начала 2024 года, согласно данным аналитической компании "Чек Индекса".

Эксперт рассказал, какие россияне стали чаще покупать чёрную икру
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, CC BY-SA 4.0

Однако, экономист Елена Ведута выражает сомнения по поводу этого роста и его влияния на различные социальные слои.

Ведута подчеркивает, что статистика не уточняет, какие именно социальные группы покупают черную икру. Она сомневается, что средние слои населения увеличили свои покупки по сравнению с предыдущими годами. Экономист отмечает, что реальные доходы граждан снижаются из-за роста цен на коммунальные услуги, билеты, бензин и медицинские услуги. Несмотря на бесплатную медицину, люди вынуждены платить за прием к профильным специалистам.

По мнению Ведуты, оптимистичный прогноз относительно черной икры, вероятнее всего, касается богатых слоев населения. Зарплаты растут не у всех, а в основном у тех, кто работает в сферах, связанных с военно-промышленным комплексом (ВПК). В то же время инфляция продолжает расти, как и цены на предметы первой необходимости и услуги здравоохранения. Общая статистика по доходам граждан не показывает положительных изменений, тогда как доходы олигархов увеличиваются, сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт считает, что настоящим показателем улучшения ситуации станет серьезное развитие экономики, направленное на улучшение жизни людей и создание дополнительных производственных мощностей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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