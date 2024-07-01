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Рубль укрепляется вопреки санкциям США: названа причина необычной ситуации на валютном рынке

Американские санкции укрепили рубль

1:37
Экономика

Рубль продолжает укрепляться по отношению к мировым валютам, таким как доллар, евро и юань. В частности, курс доллара снизился с 92 до 88 рублей.

Американские санкции укрепили рубль
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Это резкое изменение курса связано с введением американских санкций против Московской биржи, что фактически остановило небанковскую торговлю западными валютами в России.

Причиной необычной реакции рынка является то, что объём поступающей в Россию иностранной валюты остался прежним, несмотря на усложнившиеся расчёты за импорт. На это также повлияло ухудшение общей экономической обстановки в мире. В ответ на ситуацию Центробанк России снизил объём продаж валюты с 80% до 60%, хотя эти меры пока кажутся недостаточными для стабилизации рынка.

Кроме того, курс юаня на биржах также снизился до 10,9 рубля. Обычно санкции приводят к падению курса национальной валюты, но в данном случае новые санкции привели к обратному эффекту — укреплению рубля. Рынок адаптируется к новым условиям, и в этот период рубль будет оставаться волатильным, то есть его стоимость будет сильно колебаться, сообщает argumenti.ru.

Прогнозируется, что к концу сентября рубль может вновь ослабнуть и достичь курса 90-92 рубля за доллар, если не произойдут дополнительные значимые события. Курс юаня, в свою очередь, может повыситься до 12,5 рубля.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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